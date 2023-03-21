В операции были вовлечены десятки спасателей и много техники.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС в Одесской области, днем ​​20 марта поступило сообщение, что в селе Маяки мужчина нуждается в помощи.

На месте выяснилось, что в трубе колодца (диаметром 400 миллиметров) на глубине около 15-18 метров находится гражданин (1993 года рождения), движение которого ограничено.

Подогнали экскаваторы и подъемный кран – с его помощью обеспечивалась факсация бетонных стеновых колец колодца.

«Работу значительно усложнял маленький диаметр трубы колодца», – рассказали в ГСЧС.

Всего было привлечено 7 единиц техники и 24 спасателя от ГСЧС Одессы, 2 экскаватора, 1 фронтальный погрузчик и кран - от общины.

Операция по спасению продолжалась шесть часов. Но, к сожалению, чуда не произошло – пострадавший погиб.

Продолжаются работы по извлечению тела погибшего мужчины, также устанавливаются детали трагедии.

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