Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС в Одесской области, днем 20 марта поступило сообщение, что в селе Маяки мужчина нуждается в помощи.
На месте выяснилось, что в трубе колодца (диаметром 400 миллиметров) на глубине около 15-18 метров находится гражданин (1993 года рождения), движение которого ограничено.
Подогнали экскаваторы и подъемный кран – с его помощью обеспечивалась факсация бетонных стеновых колец колодца.
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«Работу значительно усложнял маленький диаметр трубы колодца», – рассказали в ГСЧС.
Всего было привлечено 7 единиц техники и 24 спасателя от ГСЧС Одессы, 2 экскаватора, 1 фронтальный погрузчик и кран - от общины.
Операция по спасению продолжалась шесть часов. Но, к сожалению, чуда не произошло – пострадавший погиб.
Продолжаются работы по извлечению тела погибшего мужчины, также устанавливаются детали трагедии.
Напомним, ранее стали известны подробности смертельного ДТП с участием народного депутата.
Также сообщалось, что отец погибшего курсанта рассказал, что творилось в стенах университета.
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