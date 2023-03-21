Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.
По его словам, на Бахмутском направлении постоянно уничтожается вражеская техника, живая сила противника и вражеские склады.
«Штурмовые группы врага пытаются продвигаться из окрестностей в центр города, но Силы обороны работают и уничтожают их 24/7», - отметил Сырский.
Также генерал-полковник отметил работу артиллеристов 24-й бригады им. Короля Даниила, наносящие мощные удары по позициям врага.
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«А десантники 80-й бригады сдерживают штурмы противника, не давая ему продвинуться вперед. Подвиг каждого нашего воина войдет в историю Украины», – подчеркнул Сырский.
Напомним, Авдеевка превращается во второй Бахмут - людей просят срочно выезжать из города.
Также сообщалось, что оккупанты ударили по жилым кварталам - кадры последствий.
Кроме того, Politeka.net писала, что наступление россиян достигает кульминации, оккупанты совершили новую ошибку.