Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде подчеркнул, что война - это не только вооружения, важны также другие факторы.

Россия не признает никаких границ и не бывает такой тирании, которая не претендует на глобальное уничтожение свободы. Но Украина все еще может победить в войне с российской федерации. Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде рассказал в интервью, как ВСУ могут победить российскую армию и выбить их к границам 1991 года.

Эксперт подчеркнул, что война - это не только вооружения, важно также управление войсками и экономика, которую нужно поддерживать. А на россии с этим уже начались проблемы.

"Параллельно с экономическим и политическим истощением российской федерации, которое осуществляют западные партнеры Украины, в украинской армии есть все шансы нанести военное истощение россии с далеко идущими последствиями. После этого в рф может начаться военно-политический и экономический крах", - объяснил Агиль Рустамзаде.

При этом аналитик уверен, что Украина не сможет осуществить полное военное поражение рф, ведь у них слишком огромные ресурсы. Но истощить и выбить к границам 91-ого года, заставить капитулировать - это возможно. Потому Агиль Рустамзаде посоветовал ВСУ не спешить с контрнаступлением, чтобы избежать больших жертв.

"Сначала ВСУ нужно увеличить свои огневые возможности, ведь главное - воевать не людьми, а воевать снарядами, воевать высокоточным оружием. Нужно освоить войну четвертого поколения - это спутниковая связь, это применение дронов "Камикадзе" и высокоточных снарядов", - заявил азербайджанец.

Напомним, Олесь Доний объяснил, на каких началах нужно будет восстанавливать экономику Украины после войны.

Как еще Politeka писала, политик Дмитрий Спивак рассказал, почему российские олигархи недовольны путиным.

Также Politeka сообщала, контрнаступление ВСУ, военный эксперт рассказал возможный план.