Однако теперь они в прошлом, уверен известный военный аналитик Агиль Рустамзаде. Эксперт напомнил, что у россии нет сухопутной границы с Приднестровьем, а из-за военной активнсоти украинской армии она не сможет осуществить ни морской, ни воздушный десант.

Соответственно, в случае агрессии со стороны российской федерации Молдова «будет иметь дело» лишь с тем военным контингентом, который есть на территории Приднестровья.

«А он очень ограниченный. Его возможности, силы и ресурсы не так много, чтобы осуществлять агрессию против Молдовы», - пояснил Рустамзаде.

Оценивая это, говорит Агиль Рустамзаде, россия в итоге сделала ставку на гибридную войну.

«Она хотела сделать попытку государственного переворота в Молдове. До войны это могло бы состояться, потому что была возможность подпитывать живой силой Приднестровье. Думаю, что до войны количество пророссийски настроенных граждан даже в самой Молдове был значительно больше, чем сейчас. А сейчас пророссийские партии на территории Молдовы не могут собрать достаточное количество граждан, ее акции и требования не находят отклика в народе. Этот план провалился», - заверил Рустамзаде, добавив, что армия Молдовы держит под контролем ситуацию в Приднестровье.

Что же касается акций протеста – они утихнут сами собой.

Рустамзаде также заверил, что не видит никаких предпосылок к тому, чтобы задачи, которые ставила перед собой россия, были выполнены.

Из-за начавшейся на территории Украины войны у Молдовы, уверен Рустамзаде, будет реальный шанс без крови «наконец решить свою приднестровскую проблему».

Добавим, ранее президент Молдовы Мая Санду заявила, что Молдова никогда не будет "на стороне убийц", поэтому Кишинев поддерживает и дальше будет поддерживать Украину.

По ее словам, Кишинев также заявлял о попытках кремля свергнуть конституционный строй в Молдове.

Напомним, Рустамзаде также пояснил, какая опасность для Украины притаилась в Приднестровье.

Также сообщалось, что россия нашла новый способ обострить ситуация между Украиной и Молдовой.

Кроме того, Politeka.net писала, как Кремль раскачивает протесты в Кишиневе.