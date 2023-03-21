Актер, сыгравший в «Звездных войнах» и «Гарри Поттере», скончался в возрасте 56 лет.

Пол Грант был найден без сознания возле вокзала Кингс-Кросс в Лондоне, сообщает The Guardian.

Мужчина в бессознательном состоянии был найден днем в четверг, а рано утром в понедельник медики констатировали его смерть.

Причина обморока, а также последующей смерти на разглашается.

«Мое сердце разбито. Ни одна девочка не заслуживает, чтобы у нее отобрали отца. Он был так широко известен, его так любили. Он ушел в небытие слишком рано", – сказала дочь актера Софи Джейн Грант.

Пол Грант начал свою кинокарьеру d 1980-е годы. В 1983 году он появился в фильме "Звездные войны". Эпизод VI: Возвращение Джедая.

Позже его можно было увидеть в фильме 1986-го года Лабиринт.

Пол Грант также снимался в фильме «Гарри Поттер и философский камень».

У Гранта остались его девушка Мария Двайер, две дочери и один сын, а также приемные дети и внуки.

«Пол был любовью всей моей жизни. Самый смешной человек, которого я знаю. Он сделал мою жизнь полной. Без него жизнь никогда не будет прежней», - сказала возлюбленная актера.

Родные пола создали страницу, чтобы собрать средства на его похороны.

Напомним, на могиле легендарного "Да Винчи" в Киевее заметили известную актрису.