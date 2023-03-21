Американский военный Гарри Табах прокомментировал дискуссии вокруг Бахмута и объяснил, что в войне можно победить только тогда, когда ты не сомневаешься в своем командовании.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Я уверен, что ваших военачальников, на которых сегодня весь мир смотрит, как и вообще на Вооруженные силы Украины, я уверен, что генерала Залужного, его окружение мы будем изучать в наших академиях много-много лет», - заявляет Гарри Табах.

Что касается Бахмута, рассуждает он, то вряд ли и Залужный, и его генералитет, и его военный совет говорят, что это символически, что там нужно положить все жизни ВСУ. Так, подчеркивает гость программы, делают только россияне. А у Украины, констатирует он, профессиональные военные, которые понимают, когда нужно держать город, когда отойти, перегруппироваться и атаковать снова, а когда отойти и занять лучшие позиции.

По его мнению, украинский генералитет знает, что делает. А война, добавляет военный, идет не только в Бахмуте, фронт огромный. Поэтому, утверждает гость программы, не стоит слушать экспертов, которые говорят, что надо делать, а что не надо, сдавать Бахмут или держать, потому что они толком ничего не знают, у них нет полной картины.

«Полная картина только у Генштаба и то не у всех. И делится они с нами не будут, если даже кто-то из знает, говорить не будут, когда будет наступление, где будет наступление, зачем они держат это. Война – это ужасная вещь, это что-то ненормальное, но ты ее никогда не победишь, если ты будешь сомневаться в своем командовании», - объясняет Гарри Табах.

Как сообщала Politeka, Табах объяснил, что ПТСР – это не нервы, это ранение внутри, это тебе что-то повредили внутри.

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