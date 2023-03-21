Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что Китай по очень низкой цене закупает энергоресурсы у россии.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Давайте зададим главный вопрос: «Для чего помогать россии?» Китаю россия в ослабленном состоянии, которую нужно именно в этом ослабленном состоянии поддерживать, крайне выгодна», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, Китаю выгодно поддерживать отношения с рф, потому что это дешевые энергоресурсы. Как отметил Борис Тизенгаузен, чем больше россия теряет европейских рынков, тем больше и по более приятной цене Китай будет эти энергоресурсы закупать у российской федерации.

«И здесь вопрос не только в энергоресурсах. Это касается и аренды земли, полезных ископаемых, то есть всего того, что россия может дать Китаю по цене даже ниже рыночной. Это всё приятно, это всё хорошие бонусы, и это всё поднимает экономику Китая», - заявил Борис Тизенгаузен.

Как писала ранее Politeka, политик Дмитрий Спивак предположил, чем закончится встреча путина с Си Цзиньпином.

Также Politeka сообщала, что политтехнолог Александр Кочетков объяснил, почему Китай решил вмешаться в войну рф против Украины: «Спланировали вариант».