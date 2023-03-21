Как пишет Politeka.net, экс-офицер израильской армии Игаль Левин специально для Politeka Online рассказал об украинском контрнаступлении. Как отметил специалист, особенности этой операции, конечно, знают только в Генштабе ВС Украины. Но Левин уверен, что Украина ударит по нескольким направлениям.

"Можно только точно сказать, что удар не на одном участке, а на многих, потому что именно так это происходит по военному искусству и только один удар будет из всех ударов главным. Такая специфика, ведь именно так в соответствии с военным искусством это должно быть. сделать 10 контрнаступлений и только одно будет главным и будет оно не осенью. Я не отрицаю, что осенью будет следующий этап контрнаступления, то есть осенью тоже будут контрнаступления, но окно возможностей сейчас - весна-лето", - отметил эксперт.

Также Левин добавил, что диапазон остается большим для возможной даты контрнаступления. Ведь окно возможностей начинается с поздней весны и будет продолжаться в течение всего лета. Поэтому думать, когда именно план будет реализован – нет смысла, ведь контрнаступление может длиться всего месяц, а окно возможностей больше трех месяцев.

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