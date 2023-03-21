После решения Международного уголовного суда выдать ордер на арест президента россии владимира путина, настроения в Кремле стали мрачнее. Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков в интервью для Politeka Online рассказал, стоит ли ожидать на этом фоне каких-то изменений и переворота в политической жизни Кремля.
По его словам, внутриэлитный переворот в Кремле возможен и он будет таким же внезапным, как бегство российской армии из Харьковской и Херсонской области. К этому элит подталкивают новые санкции, неудачи россии на украинском фронте и орден на арест путина.
"Если внутри элит сейчас назревает понимание неизбежности отстранения путина от власти, то это хороший процесс, который на рф нужно поддерживать. Внутриэлитный переворот - это самый безопасный вариант смены власти, он быстрее приведет к окончанию войны и всего того ужаса не станет. Потому в первую очередь это пойдет на пользу Украине", - уверен Геннадий Гудков.
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Эксперт также считает, что без взаимодействия с Западом и Украиной, у российских элит все же может не получиться переворот и переход к новой власти. К тому же у россии остается все меньше времени на переход от тоталитаризма к демократии.
"Времени терять нельзя. Нельзя допустить, чтобы переход власти длился долго. Максимум от года к двум годам. Иначе там снова начнутся процессы, которые затормозят переход к демократии", - отметил Геннадий Гудков.
Напомним, эксперт ответил, как Украине победить и заставить рф капитулировать.
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