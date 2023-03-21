Как пишет Politeka.net , бывший офицер израильской армии Игаль Левин специально для Politeka Online рассказал, почему у Украины только один шанс для контрнаступления. И, как оказалось, не только оружие может не получить Украина после возможной неудачи.

"Вы знаете, не только оружием, ведь у Украины нет 140 миллионов подданных. В контрнаступлении погибнут люди, будем честными и даже не маленькие. Это объективно, это не потому что я там хочу сказать, что Украина плохо воюет. При наступлении погибают" люди, а если оно будет неудачным, то потери будут еще больше и еще выше, чем при удачном... А где еще взять людей дежурных? . Мы понимаем, что у Украины ресурс не безграничный", - отметил специалист.

Также эксперт добавил, что, глядя только на вышесказанное, Украина имеет один шанс. Ну и конечно, что у ВСУ большинство новейших образцов оружия благодаря тому, что до этого эффективно показывало себя на поле боя, смогло пойти в контрнаступление на Харьковщине, а также деоккупировать Херсон. Поэтому можно заключить, что помощь Запада зависит напрямую от успеха ВСУ на фронте.

Напомним, что контрнаступление ВСУ, военный эксперт раскрыл план Генштаба.

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