Политический эксперт Олег Хомяк заявил, что за каждой нашей героической историей войны с россией стоит на самом деле трагедия людей.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

По словам эксперта, в нашем социуме часто создается ошибочный образ бойцов на фронте как героев, которые жертвуют собой. Тем не менее, подчеркивает он, на самом деле это люди, которые, с одной стороны, конечно же, стойкие и героические, но с другой – которым тяжело и которые погибают.

«В обществе формируется имидж героев. Герой – мифический персонаж, а потом оказывается, что реальность не мифическая: перерезали дорогу, взяли в плен, расстреляли солдата. Первый кейс – Донецкий аэропорт, а потом с Мариуполем было сделано нечто похожее», - отмечает Олег Хомяк.

Как он отмечает, понятно, что так мы наполняемся героизмом, но на самом деле все это было трагедией людей, трагедией мирных жителей, трагедией тех же военных. Кроме этого, добавляет гость программы, там есть место и героическим подвигам, и стойкости, и многому другому.

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