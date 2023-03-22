Так, этой ночью страна-террорист снова запустила свои БПЛА в направлении столицы.

«По предварительной информации, это были баражирующие боеприпасы «Shahed». Силами нашей ПВО все цели, обнаруженные в воздушном пространстве вокруг Киева, были уничтожены. По данным на этот момент – без жертв и разрушений», - сообщил руководитель КМВА Сергей Попко.

В Генштабе сообщили, оккупанты ночью атаковали Украину 21 дроном, 16 сбили силы ПВО. Противник для очередного массированного авиационного удара использовал БПЛА "Шахед-136".

Добавим, также стали известны дополнительные детали по террористическому удару по Одесчине вечером 21 марта.

Так, россиянами были выпущены три управляемых авиационных ракеты класса "воздух-поверхность" X-59 истребителями Су-35 по направлению Черного моря.

Две ракеты сбиты силами ПВО.

Одна ракета попала в 3-х этажное здание монастыря УПЦ Московского патриархата.

В результате ракетного удара пострадали 4 человека, три из них получили легкие ранения взрывной волной, один госпитализирован.

Напомним, ранее россияне ударили ракетами по жилым кварталам – кадры последствий.

Кроме того, сообщалось, что очередной план Путина провалился.

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