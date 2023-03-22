Так, этой ночью страна-террорист снова запустила свои БПЛА в направлении столицы.
«По предварительной информации, это были баражирующие боеприпасы «Shahed». Силами нашей ПВО все цели, обнаруженные в воздушном пространстве вокруг Киева, были уничтожены. По данным на этот момент – без жертв и разрушений», - сообщил руководитель КМВА Сергей Попко.
В Генштабе сообщили, оккупанты ночью атаковали Украину 21 дроном, 16 сбили силы ПВО. Противник для очередного массированного авиационного удара использовал БПЛА "Шахед-136".
Добавим, также стали известны дополнительные детали по террористическому удару по Одесчине вечером 21 марта.
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Так, россиянами были выпущены три управляемых авиационных ракеты класса "воздух-поверхность" X-59 истребителями Су-35 по направлению Черного моря.
Две ракеты сбиты силами ПВО.
Одна ракета попала в 3-х этажное здание монастыря УПЦ Московского патриархата.
В результате ракетного удара пострадали 4 человека, три из них получили легкие ранения взрывной волной, один госпитализирован.
Напомним, ранее россияне ударили ракетами по жилым кварталам – кадры последствий.
Кроме того, сообщалось, что очередной план Путина провалился.
Также Politeka.net писала о трагедии в учебном центре "Десна".