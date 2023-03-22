Украинские защитники разгромили одну из позиций врага, много погибших.

Об этом, как пишет Politeka.net, рассказал известный журналист и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

«А у меня для вас отличные новости от нашей разведки ССО подразделений "Бандерлоги" и "Горизонт". Парни нашли в селе Мала Белозерка Васильевского района очень ценную добычу. Командный пункт оккупантов сам по себе достойная мишень, но там же еще и установка РЭБ! Ну не могли разведосы пройти мимо такой красоты. РЭБ и компункт это в приоритете», - сообщил Сазонов.

По словам журналиста, оккупанты очень серьезно охраняли этот объект, но это только раззодорило азарт украинских защитников. Как только артиллерия получила координаты, был нанесен удар.

«В общем, не спас их большой подвал в помещении. Предварительно 15 двухсотых и 10 трехсотых. Красиво - все суетятся, бегают, на месте скорые, труповозки», - сообщил Сазонов о результатах удара.

Также Кирилл Сазонов сообщил, что на место прибыли не только представители ГРУ, но и ФСБ.

«Значит, заглушили хорошую рыбку. Слава нашей разведке ССО и меткой арте, слава Украине!», - подчеркнул Сазонов.

Напомним, ранее стало известно, что возросло количество жертв новой атаки.

Также сообщалось о страшном взрыве в центре Киева, в результате которого погиб молодой мужчина.

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