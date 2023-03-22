Военное командование не скрывает — сложнейшая битва за Бахмут дает время украинской армии подготовить силы для контрнаступления. Тысячи военных проходят обучение на западных танках и бронетехнике.
Военнослужащий ВСУ, журналист и политолог Кирилл Сазонов в Телемарафоне рассказал, что ВСУ формирует ударный кулак и готовит для россиян немало сюрпризов.
Кирилл Сазонов отметил, что партнеры передают Украине артиллерию и боеприпасы, а также тяжелое вооружение. Также формируются штурмовые бригады в структуре МВД, а бойцы ВСУ проходят обучение за границей. При этом россия все еще пытается закидать Украину мясом, но их план провальный, ведь ВСУ готовит ударный кулак против российских захватчиков.
Главная задача сейчас — сдерживание врага на фронте, нанося ему колоссальные потери с помощью артилерии, ломая планы рф. Это предвестник будущих неприятных сюрпризов для российских войск.
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"Если они пытаются закидать нас личным составом, то это не сработает. Их тактика та план провалится. Мы готовимся к контрнаступлению, пока ВСУ держат Бахмут, Угледар, Авдеевку, Марьенку. Этот ударный кулак уже формируется, бойцы тренируются. Также он усиливается техникой, которую передают союзники. Формируются новые бригады. То есть пока мы защищаем фронт, в тылу готовится ударный кулак для контрнаступления", - подчеркнул боец ВСУ Кирилл Сазонов.
Напомним, эксперт ответил, как Украине победить и заставить рф капитулировать.
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