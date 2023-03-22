Военное командование не скрывает — сложнейшая битва за Бахмут дает время украинской армии подготовить силы для контрнаступления. Тысячи военных проходят обучение на западных танках и бронетехнике.

Военнослужащий ВСУ, журналист и политолог Кирилл Сазонов в Телемарафоне рассказал, что ВСУ формирует ударный кулак и готовит для россиян немало сюрпризов.

Кирилл Сазонов отметил, что партнеры передают Украине артиллерию и боеприпасы, а также тяжелое вооружение. Также формируются штурмовые бригады в структуре МВД, а бойцы ВСУ проходят обучение за границей. При этом россия все еще пытается закидать Украину мясом, но их план провальный, ведь ВСУ готовит ударный кулак против российских захватчиков.

Главная задача сейчас — сдерживание врага на фронте, нанося ему колоссальные потери с помощью артилерии, ломая планы рф. Это предвестник будущих неприятных сюрпризов для российских войск.

"Если они пытаются закидать нас личным составом, то это не сработает. Их тактика та план провалится. Мы готовимся к контрнаступлению, пока ВСУ держат Бахмут, Угледар, Авдеевку, Марьенку. Этот ударный кулак уже формируется, бойцы тренируются. Также он усиливается техникой, которую передают союзники. Формируются новые бригады. То есть пока мы защищаем фронт, в тылу готовится ударный кулак для контрнаступления", - подчеркнул боец ВСУ Кирилл Сазонов.



Напомним, эксперт ответил, как Украине победить и заставить рф капитулировать.

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