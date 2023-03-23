Юристка и политик Марина Ставнийчук рассказала, что после обретения независимости Украина двигалась к демократии, но помешали традиции патерналистского общества.

Об этом она рассказала в программе «Культ личности».

«Евросоюз рассматривал Украину как страну передовой демократии именно на постсоветском пространстве. По-разному определялись приоритеты и для нас очень важно было отвечать тем запросам», - подчеркивает Марина Ставнийчук.

По ее словам, когда Украина стала независимой и отошла от своего советского социалистического прошлого, готовился проект Конституции, Конституция, по сути, речь шла об отходе от советской системы права как воли господствующего класса и внесении в конституционное поле демократических ценностей.

Прежде всего, рассказывает гостья программы, речь шла о принципе верховенства права, прямом действии Конституции Украины, базировании всего законодательства на Конституции, понимании Конституции не просто как основного закона и основы системы законодательства, а политико-правового договора.

«Практически мы уже почти к этому двигались. К сожалению, с одной стороны, традиции патерналистского общества не дали возможности обществу. Потому что Европа – это одни требования, а общество еще должно было поджимать сверху, снизу, по бокам, чтобы власть двигалась действительно таком направлении. Судебная власть, оторвавшись от, скажем, представительной власти, выделившись в отдельную власть, к сожалению, не лишилась коррупции. К сожалению, чем дальше, тем больше усложнялась система судебной власти», – объясняет Марина Ставнийчук.

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