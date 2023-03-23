Там, как сообщают местные паблики, столкнулись суда, пишет Politeka.net.

«Корабль влетел в пришвартованное судно, которое зацепило понтон и его трап врезался в набережную», - говорится в сообщении.

Подробности о судах, а также о других последствиях столкновения пока не сообщается. На сделанном с места ЧП фото можно увидеть, что набережная повреждена.

Тем временем стало известно о серьезной катастрофе в Сиамском заливе.

Там танкер-продуктовоз OCEAN MARINE столкнулся с рыболовным судном.

В результате столкновения судно затонуло. Трех рыбаков удалось спасти, один человек погиб.

Также один человек считается пропавшим без вести.

Государственное предприятие «Измаильский морской торговый порт» – один из современных и высокомеханизированных портов на Дунае, он является европейскими воротами страны, важным транспортным звеном, соединяющим страны Центральной и Северной Европы со странами Черного и Средиземного морей.

К акватории Измаильского порта относится водное пространство Килийского устья реки Дунай от 85 до 94 километра, считая от левого берега до условной линии государственной границы Украины, проходящей по фарватеру реки.

Порт основан в начале ХIХ века.

Напомним, трагедией обернулась масштабная спасательная операция под Одессой.

Также сообщалось, что 18-летний сын погиб на глазах отца.

Кроме того, Politeka.net писала, что Россия нашла способ обострить ситуацию между Украиной и Молдовой.