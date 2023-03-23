Такое мнение высказал российско-израильский предприниматель и общественный деятель, бывший вице-президент "ЮКОСа" Леонид Незвлин, комментируя визит главы КНР Си Цзиньпина в Москву.
Невзлин отмечает, что все, что осталось Путину - «прикрыться чужим величием».
«Кажется, ему даже нравится роль вассала. Да и не только ему – всей его мафиозной клике, достаточно посмотреть на сияющие подобострастием физиономии на фотографиях со встречи товарища Си в Москве», - отметил Невзлин.
Аналитик подчеркнул, что в россии закончились игры в суверенную демократию и вообще в суверенитет.
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Отвергнув идеи открытого общества Запада – мир, свободу, права человека, власть закона, Путин захотел сам стать альтернативным центром силы. Но предложить миру ничего привлекательного не смог. Если не считать модель мафиозного государства. В итоге оказался изгоем мировой политики, преступником, на которого выдан ордер МУС. Поэтому и кинулся вместе с доставшимися в распоряжение страной и населением под крыло дружественного тоталитарного режима», - оценивают ситуацию Невзлин.
Путин, говорит эксперт, хотел быть императором, но уже готов удовлетвориться и ролью смотрящего на зоне.
Напомним, ранее было сделано заявление о том, что российские войска выдыхаются.
Кроме того, Politeka.net писала о провале очередного плана Путина.
Также сообщалось, какой сюрприз ВСУ готовят "вагнеровцам".