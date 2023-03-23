В Украине продолжают выявлять предателей, которые выдают оккупантам позиции и данные украинских защитников.

Но, как пишет Politeka.net, история семьи, о которой рассказали в СБУ, ошеломляет.

Так, выяснилось, что предателем является тот, чей сын сейчас на фронте защищает Украину.

Как рассказывают в СБУ, предатель передавал группе «Вагнер» разведданные о системе видеонаблюдения в Житомире.

«Установлено, что в июле прошлого года разведывательное подразделение российской военной группы «Вагнер» привлекло его к негласному сотрудничеству. По данным следствия, враг совершил дистанционную вербовку через запрещенную соцсеть «Вконтакте», которой активно пользовался фигурант» - рассказали в СБУ.

Мужчина собирал разведданные о перемещении подразделений ВСУ, интересовался персональными данными командного состава украинских войск в регионе, фиксировал координаты уличных систем видеонаблюдения, которые находятся вблизи зданий органов госвласти и правоохранительных органов.

Эти сведения в виде фотографий и карт с отметками предатель сливал «вагнеровцам» через каналы электронной связи.

Негодяй был задержан сотрудниками СБУ перед бегством за границу.

«Злоумышленником оказался бывший заместитель командира одной из украинских воинских частей, который еще в начале 1990-х ушел в отставку», - рассказали в СБУ.

Комментируя задержание предателя, украинцы выражают негодование еще и тем фактом, что в то же время его сын находится на фронте.

Об этом сообщили в одном из столичных пабликов.

«Это какой надо быть гнидой, чтобы продавать Родину, за которую рискует жизнью родной сын?»,

«Только на секунду представьте что будет на душе у сына, когда он узнает... просто трэш»,

«Еще и сына подставил, наверное, будут его тоже теперь проверять...»,

«Что должно быть в голове, в сердце, у такого "человека"... Сын воюет, а он сливает данные…»,

«Отдайте его сыну… Пусть в глаза посмотрит..»,

«Просто трэш».

Напомним, ранее стало известно об агенте ФСБ, который смог мобилизоваться в ВСУ.

Кроме того, сообщалось о новой унизительной роли Путина.

Также Politeka.net писала, что сделано заявление относительно контрнаступления ВСУ.