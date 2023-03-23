Но, как пишет Politeka.net, история семьи, о которой рассказали в СБУ, ошеломляет.
Так, выяснилось, что предателем является тот, чей сын сейчас на фронте защищает Украину.
Как рассказывают в СБУ, предатель передавал группе «Вагнер» разведданные о системе видеонаблюдения в Житомире.
«Установлено, что в июле прошлого года разведывательное подразделение российской военной группы «Вагнер» привлекло его к негласному сотрудничеству. По данным следствия, враг совершил дистанционную вербовку через запрещенную соцсеть «Вконтакте», которой активно пользовался фигурант» - рассказали в СБУ.
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Мужчина собирал разведданные о перемещении подразделений ВСУ, интересовался персональными данными командного состава украинских войск в регионе, фиксировал координаты уличных систем видеонаблюдения, которые находятся вблизи зданий органов госвласти и правоохранительных органов.
Эти сведения в виде фотографий и карт с отметками предатель сливал «вагнеровцам» через каналы электронной связи.
Негодяй был задержан сотрудниками СБУ перед бегством за границу.
«Злоумышленником оказался бывший заместитель командира одной из украинских воинских частей, который еще в начале 1990-х ушел в отставку», - рассказали в СБУ.
Комментируя задержание предателя, украинцы выражают негодование еще и тем фактом, что в то же время его сын находится на фронте.
Об этом сообщили в одном из столичных пабликов.
«Это какой надо быть гнидой, чтобы продавать Родину, за которую рискует жизнью родной сын?»,
«Только на секунду представьте что будет на душе у сына, когда он узнает... просто трэш»,
«Еще и сына подставил, наверное, будут его тоже теперь проверять...»,
«Что должно быть в голове, в сердце, у такого "человека"... Сын воюет, а он сливает данные…»,
«Отдайте его сыну… Пусть в глаза посмотрит..»,
«Просто трэш».
Напомним, ранее стало известно об агенте ФСБ, который смог мобилизоваться в ВСУ.
Кроме того, сообщалось о новой унизительной роли Путина.
Также Politeka.net писала, что сделано заявление относительно контрнаступления ВСУ.