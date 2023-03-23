Оккупанты снова ударили по жилым кварталам многострадального Херсона.

Как пишет Politeka.net, российская армия била по центральной части Херсона

Оккупанты попали в одну из больниц города. Также из-за вражеских обстрелов пострадали дома мирных херсонцев, дотла сгорела припаркованная рядом машина.

Кроме того, по информации Херсонской ОВА, российские захватчики 54 раз атаковали мирные населенные пункты Херсонщины. Выпустили 319 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и беспилотников.

В результате атак за прошедшие сутки на Херсонщине погиб один человек, еще двое жителей получили ранения.

В сети тоже появились кадры последствий. На них изуродованные дома, улицы, усеянные обломками, в многоэтажках зияют огромные дыры, под окнами воронки.

"Свиснуло, и сразу бубух! Что-то тяжелое. Потом какой-то перерыв... 12 раз подряд. Там вверх дном лежит машина, во дворе шесть прилетов было. Человек говорил, что прям в дом залетело. Осколки везде...", - рассказывают жители.

Добавим, что на освобожденных территориях Херсонщины остается много взрывоопасных предметов.

Так, в Бериславском районе на российской взрывчатке подорвался мирный житель.

Трагедия произошла вблизи села Красное. Там во время выполнения полевых работ на взрывчатку, оставленную армией России, наткнулся 65-летний мужчина. Из-за тяжелых травм он погиб на месте.

Жителей Херсонщины призывают строго соблюдать элементарные правила минной безопасности.

«Не стоит посещать места, еще не обследовавшие взрывотехники. Это может стоить вам здоровья или жизни», - предупреждают жителей области.

Напомним, в Кропивницком во время воздушной тревоги произошел мощный взрыв.

Также стало известно о предателе, который сливал данные "вагнеровцам", пока его сын защищает Украину на фронте.

Кроме того, сообщалось о новом заявлении относительно контрнаступления ВСУ.