"Вагнер" несет огромные потери в битве за Бахмут, поэтому российским военным все чаще приходится высовываться со своей второй линии.

Такой вывод, как пишет Politeka.net, сделал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

По его словам, у «вагнеровцев» заканчивается ресурс. Как результат – российской «десантуре приходится всё чаще вылазить из нор со второй линии».

«К юго-западу от Бахмута подразделения 51-го и 137-го ПДП 106-й ПДД обошли Ивановское и лес, и успешно уперлись в канал. Была мысль форсировать канал забросав его "вагнерами". Но, в том-то и дело, что "вагнеров" даже сейчас не хватает для штурма Бахмута по интенсивности сопоставимого с соледарской мясорубкой. А потому, идея пробить себе дорогу через канал на телах "вагнеров" весьма занимательная, но практически не реализуемая в нынешних условиях», - уверен Коваленко.

Эксперт также обратил внимание на слова Пригожина о том, что у них якобы ежедневно добровольцев по 500-800 человек.

«Вот только этого пополнения сами подразделения, сидящие без компенсации потерь, не ощущают», - уверен Коваленко.

Комментруя ситуацию в Бахмуте, Коваленко сообщил, что на юге «вагнеровцы» могут похвастаться только стационарной позицией на кладбище.

«Периодически пытаются заходить в многоэтажную застройку и ползти к "самолётику", но закрепиться не удаётся и одна и та же позиция может переходить из рук в руки по несколько раз на день.На севере, в промке и в поле, ситуация схожая. "Вагнера" бьются лбом об улицу Героев труда, ставшую своеобразной линией обороны, а в поле подразделения 57-й ОМСБр увязли под Орехово-Василевкой. Увязли потому, что мяса ("вагнеров") для первой линии мало, а самим идти в штурм не хочется», - рассказал Коваленко.

Та же часть ресурса, сообщил эксперт, в том числе артиллерия по трассе 0513, была сосредоточена по направлению на Северск.

«Довольно иррациональное действие, начинать такое движение с незакрытым вопросом по Бахмуту», - оценивае эти потуги врага аналитик.

Таким образом, подводит итог эксперт, в районе Бахмута ситуация стабильно тяжёлая, но действия врага, а именно, рассредоточение ресурса по разным направлениям и растягивание флангов, не позволяют российскому командованию ее катализировать.

Ведь оно поставило целью «охватить неохватываемое».

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