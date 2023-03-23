Политолог Руслан Бизяев прокомментировал информацию о предстоящем контрнаступлении ВСУ и заявил, что Крым пока что скорее всего будет возвращаться дипломатическим путем.
Об этом он рассказал в своем блоге.
«Что касается ситуации под Бахмутом, из того, что мы можем увидеть и прочитать, готовится контрудар в течении ближайших двух недель. Как он пройдет? С какими результатами? Сказать сейчас тяжело. Мы верим в Вооруженные силы Украины», - подчеркивает Руслан Бизяев.
Тем не менее, отмечает эксперт, его смущает, когда за несколько недель, а то и несколько месяцев говорят, где россия будет прорываться, а где Украина будет наносить контрудар. К тому же, добавляет он, причем все об этом знают и уже готовый результат моделируется.
Что касается Крыма, рассуждает политолог, то военным виднее, но с его точки зрения вопрос возврата полуострова будет решаться скорее дипломатическим, чем военным путем. То есть, объясняет он, если все другие аннексированные территории – это путь военно-дипломатический, то Крым больше сейчас дипломатический.
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«Я думаю, после определенных событий, после определенной конфигурации вопрос Крыма будет вынесен в отдельное производство и будет решаться на протяжении где-то 6-7 лет», - утверждает Руслан Бизяев.
Как сообщала Politeka, Бизяев рассказал, чем отличаются сегодняшние главы ВГА от губернаторов раньше.
Также Politeka писала о том, что Яли рассказал, какие выводы о визите Си Цзиньпина в москву можно сделать уже сейчас.