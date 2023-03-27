После начала полномасштабной войны Анита Луценко вместе с дочерью Мией временно поселились в Великобритании. В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Зважені та щасливі" призналась, что после рождения дочери столкнулась с серьезной проблемой, от которой до сих пор страдает.

"С момента рождения Мии у меня нашелся гипотиреоз. Я принимаю каждый день гормоны и абсолютно уверена, что мой вес зависит от моего рациона, а не от того принимаю ли я гормон или пропускаю. Ну возможно с диагнозом + 3 кг. Типа весила 55 кг а сейчас 58-60 кг. Но и движения меньше. Меня напрягает уже 6 лет принимать гормон каждое утро, поэтому я решила выйти из этого круга. Просто запарило! Хватит! Если не получится, тоже ок - я хотя бы попробую!", - признается Анита Луценко.

Пока тренер записалась к трем топовым эндокринологам на консультацию.

"Посмотрим. Моя цель «соскочить» с таблеток. Сейчас это 75 мг л-тироксин ежедневно. Поехали. Чем закончится – можно судить через год. Здесь буду постить выводы и провалы) Что там у вас по Чернобыльской щитовидке!? Ведь на катастрофу я была в Киеве) где и родилась, где и провела все детство и юниорство и зрелость)", - добавила звезда "Зважені та щасливі".

Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.

Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.

Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.