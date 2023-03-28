Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что сложилась напряженная ситуация в Иране и Сирии.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Начинает бурлить ситуация не только в Украине. Посмотрите, что сегодня в Сирии. Иранцы или не иранцы атаковали американские базы в Сирии. Понятно, что Джозеф Байден отдал приказ дать ответ, и, конечно же, будут атаковать иранские силы, базы, нефтебазы. Не знаю, что будут точно атаковать и каким образом», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, Иран тоже ответит тогда, потому что есть чем, и Израиль находится рядом, который тоже вряд ли будет молчать. Как подчеркнул Дмитрий Спивак, складывается впечатление, что мир уже готовится к началу нового какого-то большого противостояния.

«И это мы еще не говорим про Тайвань, который пока что еще не вспыхнул, и не дай Бог, чтобы он вспыхнул», - заявил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, политтехнолог Борис Тизенгаузен объяснил, почему Китаю очень выгодно поддерживать отношения с рф.

Также Politeka сообщала, что Дмитрий Спивак рассказал о договоре между Ираном и Саудовской Аравией: «Китай пошел ва-банк, пошел в нападение впервые за многие десятилетия».