Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что Си Цзиньпин может попросить Зеленского взять паузу в войне, но этого никогда не будет и контрнаступление состоится.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Как отмечает эксперт, разговор между Зеленским и Си Цзиньпином может быть по нескольким темам. Одна из них, считает он, может касаться нового посла, которого Китай наконец-то согласовал и который поедет туда работать, а очень долгое время его не было.

«И хочу также сказать, может быть, будут гуманитарный вопрос обсуждать. Китай там передал нам несколько стаканчиков воды. Вторая экономика мира – два стаканчика воды и два стаканчика салфеток», - добавляет Георгий Биркадзе.

По его мнению, Си Цзиньпин может предлагать Зеленскому взять паузу в войне, но наш президент на это никогда не пойдет. Как объясняет эксперт, у нас не такое государство, как у них, у нас руководство прислушивается к тому, что хочет и что говорит народ, а потому никакой паузы или уступок однозначно не будет.

«Там есть много тем, которые можно обсуждать, но думаю, что главной темой будет то, чтобы как-то остановить контрнаступление, потому что контрнаступление – это конец россии. Я уверен в этом на 101%, и он будет», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе объяснил, что на самом деле Грузия – дружественное Украине государство, другой вопрос – грузинские власти.

Также Politeka писала о том, что Фесенко рассказал, каким будет нынешний курортный сезон в Крыму.