Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что Лукашенко не сможет использовать ядерное оружие, которое рф планирует разместить на его территории.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Даже если Лукашенко захочет вдруг использовать ядерное оружие, которое, возможно, будет находиться на его территории, он этого сделать не сможет. То есть Беларусь – просто площадка для размещения базы российских ядерных ракет. Почему это выстрел в ногу?» - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, для Лукашенко нет особо никаких профитов: использовать оружие он не может, оно чужое, и россия им управляет. Как отметил Борис Тизенгаузен, Лукашенко еще больше становится вассалом путина. Кроме этого, Лукашенко должен понимать, какой будет реакция белорусов на чужие ядерные ракеты на территории их страны.

«Санкции дополнительные против Лукашенко и его окружения озвучены уже за возможное размещение», - добавил Борис Тизенгаузен.

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