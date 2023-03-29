Идеолог Олесь Доний объяснил, что самое важное в концепции «25 ступеней к общественному счастью» - это работа над собой, борьба с собственным злом и мировоззренческая реформация.

Об этом он рассказал на канале «My.ua».

«Основная проблема наша в Украине – идейная, это отставание от самых успешных стран. Именно поэтому я разработал концепцию «25 ступеней к общественному счастью» и считаю, что самое важное, что нам необходимо – это достичь мировоззренческой реформации. К счастью, мы отвергли концепции, общие с российскими фашистами, от них мы отказались, но дальше у нас проблема – а в чем суть украинской концепции?», - объясняет Олесь Доний.

То есть, констатирует он, мы осознали, что сильно отличаемся от россиян, но нужно еще выяснить, что у нас общее и отличительное с европейскими нациями, что у них можно взять себе положительное, а что развивать самостоятельно.

«Это выбор. Я предложил систему, как работать над собой прежде всего. Не просто жаловаться, а над собой работать, что нужно сделать, чтобы самому стать лучше и добиться успеха. Суть концепции «25 ступеней к общественному счастью» – это работа над собой», - подчеркивает Олесь Доний.

По словам идеолога, ступени его концепции прежде всего обращены на нас самих, а потом уже к другим. По его мнению, если украинское общество поработает над собой, то и победа в войне гарантирована, а также победа над собственными негативными чертами. Но прежде всего, отмечает эксперт, всю эту ревность и зависть, бескультурье должны осознать, проработать, а потом отвергнуть. То есть, объясняет он, речь идет также о борьбе с внутренним злом.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, идеолог «РДК» Владимир «Кардинал» объяснил, что на самом деле у себя россияне даже не имеют национальной культурной автономии.

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