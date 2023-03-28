Политолог Руслан Бизяев объяснил, что сегодня происходит ползучая дедолларизация, в результате которой сперва его место займет юань, а затем организуется система национальных валют.
Об этом он рассказал в программе «Развилка».
Как рассказывает эксперт, министр иностранных дел КНР провел расширенную встречу с представителями мирового экономического истеблишмента, речь шла о китайской экономической империи. По его словам, мировые экономические гиганты достаточно сдержанно, спокойно, но с большим интересом слушали речь министра, которая, безусловно, будет конвертироваться в определенные совместные экономические программы.
«Второй такой достаточно существенный маркер – Китай собирается вернуть Джека Ма. Как говорится, глава Amazon уже непублично провел определенные встречи в китайских провинциях и провел определенные переговоры. О чем говорилось, пока не сообщается, но можем предположить, что о каких-то конкретных вещах, связанных прежде всего с попыткой Китая обрести технологический суверенитет, а в будущем – технологическое лидерство», - объясняет Руслан Бизяев.
Следовательно, констатирует политолог, сегодня происходит достаточно ползучая дедолларизация. По его словам, пока что мировая экономика от доллара не отказывается и не может этого сделать, а все соображения о том, что сегодня-завтра доллар перестанет быть мировой резервной валютой, не подтверждаются.
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«Но то, что уже сейчас готовятся определенные альтернативные варианты и, возможно, готовится вариант, при котором будет плавный переход от доллара как единой мировой резервной валюты к системе национальных валют, а промежуточным этапом как раз будет юанизация мировой экономики, фактически достаточно логичный вариант. Но это не год, это не два, это перспектива скорее всего конца этого десятилетия», - рассуждает Руслан Бизяев.
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