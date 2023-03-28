Политолог Руслан Бизяев объяснил, что сегодня происходит ползучая дедолларизация, в результате которой сперва его место займет юань, а затем организуется система национальных валют.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

Как рассказывает эксперт, министр иностранных дел КНР провел расширенную встречу с представителями мирового экономического истеблишмента, речь шла о китайской экономической империи. По его словам, мировые экономические гиганты достаточно сдержанно, спокойно, но с большим интересом слушали речь министра, которая, безусловно, будет конвертироваться в определенные совместные экономические программы.

«Второй такой достаточно существенный маркер – Китай собирается вернуть Джека Ма. Как говорится, глава Amazon уже непублично провел определенные встречи в китайских провинциях и провел определенные переговоры. О чем говорилось, пока не сообщается, но можем предположить, что о каких-то конкретных вещах, связанных прежде всего с попыткой Китая обрести технологический суверенитет, а в будущем – технологическое лидерство», - объясняет Руслан Бизяев.

Следовательно, констатирует политолог, сегодня происходит достаточно ползучая дедолларизация. По его словам, пока что мировая экономика от доллара не отказывается и не может этого сделать, а все соображения о том, что сегодня-завтра доллар перестанет быть мировой резервной валютой, не подтверждаются.

«Но то, что уже сейчас готовятся определенные альтернативные варианты и, возможно, готовится вариант, при котором будет плавный переход от доллара как единой мировой резервной валюты к системе национальных валют, а промежуточным этапом как раз будет юанизация мировой экономики, фактически достаточно логичный вариант. Но это не год, это не два, это перспектива скорее всего конца этого десятилетия», - рассуждает Руслан Бизяев.

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