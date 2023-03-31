Публицист Александр Новохатский сообщил, что сейчас в мире формируется лагерь демократических и автократических государств.

Об этом он рассказал на канале «Дикий live».

«В Китае будет происходить замещение товаров, которые импортируются, на товары, которые производятся для войны. Надо обратить внимание, что 35 предложений экономического сотрудничества c россией касаются исключительно ресурсных программ», - сообщил Александр Новохатский.

По словам публициста, Китай уже сейчас начинает готовиться к будущему эмбарго, к будущим ограничениям по торговле. Как отметил Александр Новохатский, именно поэтому сейчас происходит диверсификация, то есть Китай те ресурсы, который имел, например, в Индии или Австралии, попытается заместить российскими ресурсами.

«В том дело, что от этого противостояния они ничего не выигрывают. Но так складываются обстоятельства в мире, что мы сейчас делимся на два лагеря: лагерь условных демократических государств и лагерь автократических государств, где центром будет именно Китай», - заявил Александр Новохатский.

Как писала ранее Politeka, политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал, зачем Китай выполняет сейчас роль посредника: «Усиливает свою позицию».

Также Politeka сообщала про антизападную коалицию: политик Дмитрий Спивак рассказал, какие страны Китай пытается объединить вокруг себя.