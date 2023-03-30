Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что даже помощь Ирана не поможет россии на фронте.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Вот эта огромная российская армия, мощная, как считали ранее, не может взять полгода маленький Бахмут, от которого уже скоро не останется ничего. И тогда возникает вопрос, как российское руководство планирует что-то менять на фронте, если после отправки от 300 до 400 мобилизованных на фронт ситуация кардинально не изменилась», - сообщил политтехнолог.

По словам политтехнолога, даже если Иран будет поддерживать вооружением дальше россию и продаст ей баллистические ракеты, ситуация на фронте не изменится. Как отметил Борис Тизенгаузен, опять сейчас говорят, что будут собирать 400 тысяч контрактников по всей россии и отправлять на фронт, но это всё равно рф не поможет.

«Во-первых, их нужно собрать, во-вторых, экипировать и обучить, офицеров им где-то найти, потому что там их уже мало. Те 300 тысяч ничего не поменяли. Эти 300 или 400 тысяч как будут менять?» - заявил Борис Тизенгаузен.

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