Военный эксперт Олег Стариков сообщил, что информационная составляющая очень важна в подготовке к битве.
Об этом он рассказал на канале «Дикий live».
«Конкретно сейчас готовится наступательная операция, связанная с оперативным театром военных действий. То есть это будет наступательная операция оперативного уровня, и она будет носить стратегический характер. Но всё это имеет гриф с двумя-тремя нулями, то есть это всё секретно или особой важности», - сообщил Олег Стариков.
По словам военного эксперта, в военное науке есть такое понятие, как информационное обеспечение будущего театра военных действий. Как отметил Олег Стариков, сейчас в войне этот элемент также присутствует, потому что это очень важная часть подготовки к битве.
«Сейчас в собственно физической войне есть два понятия: ментальная война и моральная война. Так вот эта ментальная война о том, что выводит противника из равновесия, а моральная война делает так, чтобы он поднимал руки и сразу сдавался. Вот это делается в плане информационной войны», - заявил Олег Стариков.
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