Журналистка Екатерина Котенкова сообщила, что с 1 мая следует ожидать новых цен на электроэнергию для населения, а механизмы повышения тарифов еще рассматриваются.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Людей возмутила информация о повышении тарифов. И вот правительство внесло изменения в соответствующее постановление Кабмина о возложении специальных обязательств на участников рынка электроэнергии. Предусмотрено продолжение влияния фиксированной цены на электрическую энергию для бытовых потребителей до окончания осенне-зимнего периода 2022-2023, а именно до конца апреля», - сообщает Екатерина Котенкова.

По ее словам, по всей видимости, уже с 1 мая в Украине будут новые цены на электроэнергию для населения. Об этом, как отмечает журналистка, предупреждали как представители власти, так и независимые эксперты в сфере ЖКХ. В частности, говорит она, сообщалось о 10 механизмах повышения тарифа, которые рассматривались в правительстве, а затем появилась информация, что из десятка предложенных выбрали 4, и вот именно из них будут выбирать наиболее оптимальный.

«И вот среди этих 4 рассматривают и самый радикальный механизм, то есть повышение тарифов на электроэнергию для населения сразу до рыночного уровня. В этом случае стоимость электричества вырастет примерно в 4 раза. Впрочем, есть и другие предложения: сделать стоимость тарифов многоступенчатой в зависимости от объемов потребления», - рассказывает Екатерина Котенкова.

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