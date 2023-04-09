На официальной странице Патрона в Instagram опубликовали кадры визита знаменитой собачки в госпиталь, где лечат наших саперов. Его провели в реанимацию, где лежит сапер Сергей Ленюк, недавно потерявший стопу во время исполнения служебных обязанностей.

"Но то, что я увидел в палате — меня так поразило! На меня смотрел улыбающийся Сергей, он был чрезвычайно положительным. Его жена тоже улыбалась и была очень приятной. И я задумался обо всей неважной грусти, которую я когда-либо испытывал. События, которые сейчас с нами происходят – ужасные. Но пока есть Сергей и его жена, которые улыбаются жизни и его вызовам – мне хочется верить только в хорошее и прекрасное", – написали в ГСЧС от имени знаменитого пса.

Патрон также увидел других саперов, которые тоже пережили травматические ампутации конечностей.

"И пока я писал этот текст - Михаил рассказал, что на Харьковщине пострадал еще один мой коллега, получив огнестрельное ранение головы (глаз)🙁 А еще несколько дней назад еще один сапер потерял конечность. Мы помогаем абсолютно каждому, и в карусельке есть инфографика о то сколько вы прислали денег, и сколько и куда мы их прислали. Но уже завтра мы пришлем еще средства пострадавшим саперам, и фонд будет опустошен. Если у вас есть возможность пополнить его — буду благодарен! ❤️", — добавил сммник Патрона.

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