Протоиерей ПЦУ Юрий Бойко рассказал, что первые службы на украинском языке связаны с отпеваниями, но это был шаг к обретению нашей независимости.
Об этом он рассказал в программе «Разные люди».
Как рассказывает гость программы, это была первая открытая служба на украинском языке в Киеве, потому что во Львове это началось раньше, а до этого у них было несколько катакомбных таких служб, не в церкви. Но вот первая публичная служба на украинском, констатирует он, это март 1990 года, еще советские времена, но боязни не было.
«Передовали многочисленные митинги, соответственно, мы уже больше, чем верили в независимую Украину. Сейчас сложнее, потому что больше оптимизма и веры было в то время и убеждений, я бы сказал, у тех людей и носителей идеи. Пришли из лагерей Чорновил, Лукьяненко, другие яркие личности», – объясняет Юрий Бойко.
Также протоиерей отмечает, что отпевал перезахоронение Стуса, Литвина. Как он подчеркивает, грустно, что все это начиналось с прощаний, отпеваний, разоблачений и открытий определенных тайн истории, начиная с голодомора и репрессии. Поэтому, констатирует священнослужитель, многие правили именно за упокой, именно могилы, те же перезахоронения Стуса, Литвина.
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«Это публичный крестный ход и погребение, реквием, митинг, колоссальный прорыв к независимости. Потому что готовность к пожертвованию, тысячи людей, реально каждый готов был пожертвовать», - подчеркивает Юрий Бойко.
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