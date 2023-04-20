Танцовщица Алена Шоптенко, звезда "Танців з зірками" заявила, искусство общения и построения отношений заключается в том, чтобы действительно узнать человека.

Танцовщица Алена Шоптенко, участница шоу "Танці з зірками", поделилась своими мыслями о построении отношений с родителями. Она отметила, что мы часто воспринимаем людей не такими, какими они есть на самом деле, а такими, какими мы их представляем. Именно поэтому мы не можем найти общий язык и построить гармоничные отношения.

Алена считает, что искусство общения и построения отношений заключается в том, чтобы действительно узнать человека, с которым мы общаемся. Речь идет о родителях, которые часто становятся объектом наших стереотипов:

"Говоря о наших родителях, как правило, это накопившиеся обиды или стереотипы, которые мы берем с собой во взрослую жизнь" - добавляет Шоптенко.

Тем не менее, есть хорошая новость - все можно изменить, начиная с нас самих. Если мы действительно хотим улучшить отношения с родителями, нам нужно работать над собой и отношением к ним. Важно помнить, что эти отношения могут сильно влиять на нашу жизнь, включая отношения с нашими партнерами и детьми.

"Сделав первый шаг, дальше хочется сделать и второй и третий, поверьте. Влияние этих отношений на нашу жизнь очень сложно недооценить. От них зависят наши отношения" - подмечает Шоптенко.

Также Алена поделилась мыслями о том, что делать, если родители уже ушли из жизни. В этом случае важно научиться работать с внутренними ощущениями и не оставлять их навсегда.

Напомним, Шоптенко из "Танців з зірками" показала эффектную разминку в спортзале

А еще Politeka писала, что Шоптенко из "Танців з зірками" показала сына, у которого проблемы в Европе

Также Politeka сообщала, что Звезда "Танців з зірками" Шоптенко показала, как лечится с сыном