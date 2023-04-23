Лейтенант ВСУ от 67-й отдельной механизированной бригады, батальона "Волки да Винчи", группы "Гонор" Александр Ябчанка в интервью Фабрике новостей рассказал об одном из последних технологических решений украинских защитников — турели.

"Это такая железная штука, которая видит определенный сектор обстрела и на которую цепляется пулемет. Далее пулеметчика можно скрыть надежно в тот же блиндаж", — объясняет офицер.

По его словам, вооруженный украинский воин может выйти из стрелкового боя, но он уязвим к артиллерийскому огню.

"Когда ты сидишь в окопе, в тебя стреляют из всего, и рано или поздно туда что-то прилетает. В лучшем случае это будет контузия, в худшем случае человек погибнет. И мы именно так теряли наших собратьев", — заявил Александр Ябчанка.

Поэтому идея турели в том, чтобы вместо человека в окоп поставить эту железку.

"Ее можно уничтожить, конечно, но 12 тысяч долларов она стоит, а это ничто по сравнению с жизнью украинского воина. Вот такая идея у нас сейчас: нам нужно прятать нашу пехоту от огня противника. У нас уже есть три турели. Опять же огромная благодарность всем, кто нам на те турели донатили, огромная благодарность разработчикам, фантастические разработки, украинские, между прочим. И мы уже с той турелью воюем. Хорошая штука, там пульт такой от игровой приставки. Это выглядит абсолютно футуристично, конечно. Пулеметчик хорошо спрятан, турелька выставлена, враг не может головы поднять", - добавил военный.

Напомним, ВСУ "кошмарят" армию рф и занимают плацдарм, где защитники идут на прорыв.

Как Politeka сообщала, в Германии "раскусили" все угрозы рф, красных линий больше нет.

Также Politeka писала, об угрозе наступления из Беларуси, о чем говорят военные.