Наступление украинской армии в южном направлении имеет ряд препятствий, в частности, речь идет о заминированных открытых территориях, которые оставляют оккупанты. Сейчас Вооруженные силы Украины ищут "противоядие" этой ситуации, чтобы прорвать оборону российского войска.

Об этом рассказал эксперт независимого военно-аналитического интернет-проекта Caliber Агиль Рустамзаде.

"Это имеет огромное значение, потому что когда вы наступаете в открытой местности, когда она не защищена, и одно дело, когда вам приходится преодолевать заминированные полосы инженерных укреплений, то это очень сильно ограничивает украинское наступление. И именно этот фактор мешает украинской армии производить на данный момент операции тактического уровня. Поэтому, это очень сильно влияет. На это, я считаю, украинская армия ищет противоядие. Но, как показывает опыт других войн, это очень сложно их преодолевать и нужна очень большая концентрация средств огневого поражения и создание сплошной зоны контроля, для того, чтобы ваши войска смогли преодолеть и первую, и вторую линию обороны", - рассказал эксперт.

По словам Агиля Рустамзаде, в последнее время наблюдается спад боевой активности на фронте, причем как с украинской стороны, так и с украинской. Это связано с накоплением сил и ресурсов перед наступлением. По его словам, в последнее время изменений в оперативной обстановке на фронте не наблюдается, активность боев спала. Однако, это может свидетельствовать о том, что стороны накапливают силы и ресурсы.

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