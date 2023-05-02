Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что разговор Зеленского с Си Цзиньпином был бы нам намного выгоднее после контрнаступления.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Чисто с дипломатической точки зрения этот разговор должен был, наверное, состояться так или иначе. Но почему я говорил по результатам контрнаступления? Потому что тогда были бы уже понятны параметры и у нас позиция была бы еще более сильная», - рассуждает Александр Мусиенко.

То есть, объясняет эксперт, после контрнаступления ВСУ мы могли бы выдвинуть наши условия, закрепив их успехами на поле, боя, тем, что выгоняем российские войска с территории Украины. И в таком случае, утверждает он, мы бы заявили, что россия окончательно должна принять наши условия, а их список известен: репарации, выдача военных преступников, полный вывод российских войск, прекращение обстрелов.

«Но и позиция Китая поменялась бы, она была бы совершенно другой, я думаю. Они бы где-то начали понимать, что спасать путина уже бесполезно. А сейчас они делают попытки, таким образом, кажется, они вообще засветили карты», - отмечает Александр Мусиенко.

По его мнению, это как предупреждение, что не контрнаступайте, то есть у россии далеко не все так гладко и они не уверенны в том, что смогут отбить атаку ВСУ, поэтому используют любые козыри. И Китай в этом случае, предполагает гость программы, это все и засветил.

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