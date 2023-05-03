Публицист Александр Новохатский сообщил, что избиратели в Украине очень часто ориентируются исключительно на результаты социологических опросов.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

По словам публициста, в украинском обществе социология с 1990-х стала восприниматься не как метод исследования социума, а как инструмент политической технологии создания рейтингов, как инструмент пропаганды.

«Все социологи, социологические группы, которые неделю за неделей выдают какие-то рейтинги, – это чистой воды инструмент пропаганды, возникший из-за того, что в любом обществе существует около 30% людей, которые всегда пытаются быть с победителем», – заявил Александр. Новохатский.

Как отметил публицист, в Украине около 30% избирателей принимают решение о том, за кого голосовать на выборах, ориентируясь только на результаты социологических опросов. Такие люди всегда хотят быть с победителем, голосовать за лидеров рейтинга.

«Они (избиратели – Ред.) приходят, как на лотерею, чтобы поставить какую-то галочку возле фамилии лидера гонки этой», - заявил Александр Новохатский.

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