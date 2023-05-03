Политолог-международник Максим Яли объяснил, что вступление Украины в НАТО – это общее решение, нужен консенсус, а сейчас среди европейских правителей у нас есть недруги.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Когда задают вопрос о членстве Украины в НАТО, помним, что решение принимается консенсусом. Надо, чтобы вступление одобряли все страны. Когда в твитере написали, что все страны НАТО поддерживают идею присоединения Украины, Орбан написал «что?», - отмечает Максим Яли.

Правительства страны Восточной Европы, констатирует он, безусловно, нам сейчас оказывают колоссальную поддержку, особенно Словакия, которая первая передает нам МИГи, производит для ВСУ гаубицы, предоставляет помощь нашим беженцам. Тем не менее, рассказывает эксперт, бывший премьер Словакии Фицо заявил, что в случае своей победы на досрочных парламентских выборах осенью вообще обещает запретить помогать Украине, предоставлять вооружение, а это важный логистический узел.

«Поэтому одна страна – и этот концепт рушится. Сейчас еще нескольких лидеров спрашивали о перспективах Украины в НАТО, у них сейчас есть великолепная отмазка от всех этих заявлений. У нас обычно говорят «не на часі», а лидеры НАТО говорят, что у нас же военный конфликт, а согласно Североатлантическому договору невозможно принимать государство, на территории которого происходит конфликт», - объяснит Максим Яли.

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