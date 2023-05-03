О новых страшных атаках на мирные населенные пункты за минувшие сутки рассказал руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет Politeka.net.

«Также днем ​​город подвергся артобстрелу — ранен один человек, повреждены два инфраструктурных объекта, пять многоэтажек и семь частных домов», - сообщил Кириленко.

На Волновахском направлении под огнем Градов была Новоукраинка. В результате атаки был поврежден один дом.

В Донецком направлении враг дважды обстрелял Кураховскую общину — один человек ранен в Ганновке.

Кроме того, зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки и окрестностей Очеретинского общества.

На Горловском направлении в результате обстрелов поврежден инфраструктурный объект в Северном.

Под обстрелами оказались населенные пункты Соледарской общины.

Всего снарядок обстрелов в сутки россияне ранили 3 жителей Донбасса.

А вот в Херсонской области россияне убили мужчину во дворе собственного дома.

Как сообщают в Херсонской ОГА, российская армия ударила по Токаревке Дарьевской общины.

«Утром россияне били по жилым домам. По предварительной информации, один человек погиб. Во дворе собственного дома травмы несовместимые с жизнью получил 47-летний мужчина», - сообщили в ОГА.

На месте работают экстренные службы.

"Ужас", "Какой ужас...", "Нелюди", "У них нет ничего святого" , - комментируют украинцы в соцсети последствия новых жестоких атак со стороны россиян.

Также стало известно, что ночью российская авиация запустила управляемые авиабомбы по селу Свеса в Сумской области.

Сообщается, что ночью и утром враг совершил 2 обстрела приграничья - населенных пунктов Свеской и Новослободской общин. Зафиксировано 9 взрывов.

Ночью россияне нанесли авиаудар (2 авиабомбами КАБ) по учебному заведению и предприятию в поселке Свеса.

Кроме того, утром враг бил из минометов по территории Новослободской общины – 7 взрывов. Предварительно – без жертв.

Напомним, минувшей ночью Украина пережила новую большую атаку дронов-камикадзе.

Под ударом оказался Киев.

Также сообщалось о страшном пожаре на нефтебазе в россии после взрыва.