О новых страшных атаках на мирные населенные пункты за минувшие сутки рассказал руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет Politeka.net.
«Также днем город подвергся артобстрелу — ранен один человек, повреждены два инфраструктурных объекта, пять многоэтажек и семь частных домов», - сообщил Кириленко.
На Волновахском направлении под огнем Градов была Новоукраинка. В результате атаки был поврежден один дом.
"Еще лучше, чем шашлык!": звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт фаршированных шампиньонов
Срочное обращение Залужного и Резникова, касается 30 тысяч грн. военным: "Не решает проблем"
Трагедия произошла с военными в Хмельницкой области, спасти удалось не всех: фото с места аварии
Электричества не будет: срочное предупреждение о последствиях ракетного удара, кого коснется
Муж Пугачевой Максим Галкин сообщил о трагедии: "Светлая ему память"
В Донецком направлении враг дважды обстрелял Кураховскую общину — один человек ранен в Ганновке.
Кроме того, зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки и окрестностей Очеретинского общества.
На Горловском направлении в результате обстрелов поврежден инфраструктурный объект в Северном.
Под обстрелами оказались населенные пункты Соледарской общины.
Всего снарядок обстрелов в сутки россияне ранили 3 жителей Донбасса.
А вот в Херсонской области россияне убили мужчину во дворе собственного дома.
Как сообщают в Херсонской ОГА, российская армия ударила по Токаревке Дарьевской общины.
«Утром россияне били по жилым домам. По предварительной информации, один человек погиб. Во дворе собственного дома травмы несовместимые с жизнью получил 47-летний мужчина», - сообщили в ОГА.
На месте работают экстренные службы.
"Ужас", "Какой ужас...", "Нелюди", "У них нет ничего святого" , - комментируют украинцы в соцсети последствия новых жестоких атак со стороны россиян.
Также стало известно, что ночью российская авиация запустила управляемые авиабомбы по селу Свеса в Сумской области.
Сообщается, что ночью и утром враг совершил 2 обстрела приграничья - населенных пунктов Свеской и Новослободской общин. Зафиксировано 9 взрывов.
Ночью россияне нанесли авиаудар (2 авиабомбами КАБ) по учебному заведению и предприятию в поселке Свеса.
Кроме того, утром враг бил из минометов по территории Новослободской общины – 7 взрывов. Предварительно – без жертв.
Напомним, минувшей ночью Украина пережила новую большую атаку дронов-камикадзе.
Также сообщалось о страшном пожаре на нефтебазе в россии после взрыва.