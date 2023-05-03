Россия будет делать вид, что ничего такого не случилось, снова корча мину при плохой игре.

1 мая представитель Поднебесной в ООН от имени своей страны проголосовал за резолюцию, которая содержит жесткие формулировки в отношении россии из-за ее вторжения в Украину и Грузию.

Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки россии Сергей Жирнов в эфире "24 Канала" рассказал, какая страна унизила президента рф вслед за Китаем и что именно она сделала.

Сергей Жирнов отметил, что похоже положение россии в мире все больше опускается вниз. Из страны, которую боялись и уважали, она медленно, но верно превращается в изгоя.

Например, после Китая президента унизили даже в Южно-Африканской Республики. Там посоветовали путину не ехать на саммит BRICS, иначе они его арестуют, ведь президент рф признан международным преступником. Потому, не желая ссориться с Западом, ЮАР решил не игнорировать орден на арест путина.

По словам экс-сотрудника КГБ, путин всячески пытается избежать этой темы в СМИ, ведь не хочет показать насколько шаткое его положение на мировой политической арене. К тому же Сергей Жирнов напомнил, что не только россия кормит Африку, как утверждают лавров и песков, ее кормит Украина, являясь одним из главных поставщиком туда агропродукции.

"Привыкайте, владимир владимирович. Теперь только так. А что ты думал, что тебе ничего не будет за вторжение в чужую независимую страну? Этот арден на арест путина был красивой оплеухой, а сейчас в ЮАР вылезло следствие этой оплеухи. Интересно будет, когда путин захочет в Армению, ведь там тоже действует Римский статут, как и в ЮАР", - подытожил Сергей Жирнов.

Напомним, как военный маневр ВСУ может повлиять на ситуацию на фронте.

Как Politeka сообщала, в Украину прибыло мощное оружие, которым вооружили морских пехотинцев.

Также Politeka писала, что армии рф поставили три задачи на фронте, чтобы создать проблемы ВСУ.