Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. Многие союзники с тех пор отвернулись от страны-агрессора. Кремль до последнего времени надеялся на помощь Китая, но Поднебесная ясно дала понять, что им не по пути.
Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки россии Сергей Жирнов в эфире "24 Канала" рассказал, какие сигналы посылает Китай в сторону российской федерации.
По словам экс-сотрудника КГБ, у российской федерации с китаем есть проблемы, они намного больше, чем могут показаться на первый взгляд.
Первой оплеухой для рф стал визит китайского президента Си Цзиньпина в москву.
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В частности, перед своей поездкой лидер Китая прислал в россию карты с измененными названиями северных областей рф, которые столетия назад были в составе Поднебесной. Каждый населенный пункт на карте носил название по-китайски. Выбран был прекрасный момент, когда путин не мог ругаться с Си Цзиньпинем, ведь ему нужен был этот визит.
Сергей Жирнов отметил, что вторая оплеуха последовала сразу после отъезда Си Цзиньпина.
Когда россия подписала договор с Китаем о неприменении ядерного оружия, то путин на следующий день заявил, что перевезет его в Беларусь. Это стало оскорблением для Китая, потому ответ последовал незамедлительный. Представитель Китая в ЕС заявил, что они никогда не будут военными союзниками рф, у них лишь торгово-экономические отношения.
А третьей оплеухой со стороны Китая стал звонок Си Цзиньпина президенту Украины Владимиру Зеленскому. В россии это расценили, как предательство и накануне визита Министра обороны Китая подняли учения Тихоокеанского флота с ядерными боеголовками. Китай принял такие действия за угрозу в свою сторону перед визитом их министра.
Последним ударом стало голосование Китая в ООН за признания рф - страной-агрессором.
"Как видим отношения Китая и рф в последнее время очень напряженные. Китай наносит пощечину за пощечиной в сторону путина и самой россии. Просто это не наповерхности. Но сигналы, которые Китай посылает весьма прозаичны", - добавил Сергей Жирнов.
Напомним, что будет с приграничными территориями рф в случае захода украинских военных.
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