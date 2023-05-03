Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Ауслендер, пишет Politeka.net, комментируя взрыв на железной дороге в Брянской области, после которго сошел с рельсов состав.

«Взрывные устройства на ж/д путях в Брянской области были расположены на расстоянии 50 метров друг от друга. Их мощность составила около 10 килограмм в тротиловом эквиваленте.

Все три СВУ сработали одновременно: один под локомотивом и два под самими вагонами. Всего сошли с рельсов 20 вагонов» - процитировал Ауслендер сообщени пропагандистских СМИ, сделав акценты на некоторых моментах происшествия.

Так, по его словам, бомбы установили исключительно грамотно, чтобы не просто повредить рельсы-шпалы, которые заменить можно за полчаса, а уничтожить локомотив.

«Главное не пути, а подвижной состав. Его заменить чуть-чуть сложнее», - пояснил аналитик.

И все рассказы о «российских партизанах», которые своего ведут подрывную работу против режима, убежден Ауслендер - "чушь собачья".

Тут, по словам эксперта, чувствуется подготовка и определенные навыки, которые в интернете не почерпнешь.

«И отдельная вишенка — мой многоумный и очень внимательный к мелочам приятель обратил внимание, просматривая видео с места крушения. Там едет пожарная машина, оглашая окрестности воем сирены. Это ЗИЛ-130, которому лет примерно, как мне, если не больше. На таком участке (логистика — фундамент войны) они используют антикварную технику. Я ж говорю — украинцы нащупали слабое место у этого динозавра», - заключил Сергей Ауслендер.

Тем временем железную дорогу в Брянской области не восстановили до сих пор.

Как сообщают, взрыва было 3 — до 10 кг в тротиловом эквиваленте. Повреждено 300 метров железной дороги.

Напомним, вечером 2 мая в результате подрыва ж/д-путей в Брянской области сошло с рельс 20 вагонов грузового поезда недалеко от станции Снежетская.

Ранее, 1 мая, в Брянской области на перегоне Унеча—Рассуха сошёл с рельсов локомотив и семь вагонов грузового поезда. Причиной также стал подрыв железной дороги.

Также напомним, что минувшей ночью прогремел взрыв на российской нефтебазе в порту – пожар был виден аж из оккупированного Крыма.

Позже «бавовна» якобы добралась до военного аэродрома также в Брянской области.