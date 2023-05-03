Погода в мае может сыграть на руку Вооруженным силам Украины. Когда почва подсохнет украинские военные подгонят к Бахмуту тяжелую технику и помешают оккупантам взять город полностью. К тому же на стороне ВСУ возвышенный природный рельеф, который позволяет видеть Бахмут, как на ладони, что помогает бить врага.

Об этом в эфире "24 канала" рассказал полковник ВСУ в запасе, и военный эксперт Роман Свитан.

"Ну вот смотрите, хорошо на карте видно, вот серым такая гряда высот в районе Иванковского, она очень хорошо видна. Вот от Хромового до Иванковского. Это все высоты. И вот эти высоты россиянам пройти будет практически невозможно, потому что они в низинах в Бахмуте двигаться не могут. А вот эти высоты – Часов Ярский гарнизон, их удерживают рубежи обороны. Это вот как раз дорога, за которую сейчас в районе Бахмута россияне бьются. То есть – один рубеж обороны, второй рубеж обороны, третий рубеж обороны в самом Часов Яре, они их вообще никогда не пройдут. Я больше скажу, они в Бахмуте уже не двинутся. Почему? Потому что уже более-менее сухая погода, еще день-два и туда подойдут танки, тяжелая техника. И тогда танки начнут их разбирать", - рассказал Роман Свитан.

По его словам, оккупантам не было смысла вообще никакого биться за Бахмут.

"Информационный капкан, в который поймали россиян наши войска, уничтожали их здесь. Они действительно потеряли, если считать 200-ми и 300-ми, боле 100 тысяч человек. Даже по информации наших партнеров и журналистов наших партнеров. 20 тысяч человек они потеряли в районе Бахмута, плюс 80 тысяч раненными, то есть это примерная такая корреляция есть – 1 к 5 общих потерь. Поэтому военное КПД от их действий – оно равно нулю, если не отрицательное", - добавил эксперт.

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