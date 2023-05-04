Когда россия захватывала украинский Крым и Донбасс, Беларусь не была глубоко вовлечена в эти процессы. Более того, Минск даже стал площадкой для мирных переговоров по этих незаконный действиях кремля. Однако, с начала полномасштабного вторжения, когда российские военные заходили в Украину с территории Беларуси, ситуация кардинально изменилась. Так что теперь никто не захочет слушать Лукашенко и заменять ему путина после падения путинского режима в РФ.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

По его словам, при падении путинского режима в россии при власти в Беларуси Лукашенко не останется, и никто за него на впряжется.

"Нет, я считаю, что у него этих опций уже нет. Все происходило, ему удавалось это так называемое политическое долгожительство, но не в условиях войны. Война в таком масштабе и вовлечении Беларуси в эту войну. Вот согласитесь, в захват Крыма, в операцию на Донбассе Беларусь не была вовлечена никак. Она была, например, местом проведения Минских переговоров, Минского формата. А вот, извините, когда размещенные на твоей территории, в Беларуси войска входили в Украину – с территории Беларуси 24 февраля – то это совсем другая уже ситуация. Совершенно иная, понимаете. Поэтому, я считаю, не станет путина, не станет и Лукашенко. Может быть это не произойдет одномоментно, но шансов у него будет мало, потому что никто не захочет ему заменить путина в качестве спонсора или в качестве патерна такого.

Я думаю что нет, как раз у него шансов мало. Потом, ну слушайте, каким бы не было долгим долгожительство, рано или поздно оно кончается. Мне кажется, он так упрямо подходит к сроку своего исчерпания. Так что это нормально. И по возрасту, и по положению, и по изменившемуся миру, и пережитому 20-му году, который уже просто так без следа не уйдет", - сказал Фейгин.

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