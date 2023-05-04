Организаторы шоу с «покушением» на Путина как раз очень боялись своими забавами потревожить покой кремлевского лидера.

В этом уверен публицист и бывший вице-премьер российского правительства Альфред Кох, комментируя якобы атаку дронов на Крым.

По словам Коха, те, кто стоит за этим «цирком» максимально перестраховались, поэтому атака была произведена ночью и заряд был использован очень небольшой.

«Зачем этот цирк Украине? Для чего? То, что это не покушение на Путина, ясно даже младенцу. Тогда что? Предупреждение о готовящейся атаке 9 мая? Зачем? Чтобы она была менее эффективной? Глупость же, сами видите.

Ведь Украина, если она готовит такую атаку, заинтересована ровно в противоположном: чтобы она была максимально успешной. Иначе, зачем ее вообще организовывать?», - размышляет Кох.

Бывший вице-премьер российского правительства убежден, что «атаку» на Кремль организовали спецслужбы россии. Что же касается причин, то, по мнению Коха, самая простая из них – чтобы отменить парад.

«Моя версия состоит в том, что мужественный Путин (кто бы сомневался) испугался стоять на трибуне Мавзолея. С двойниками номер по каким-то причинам тут не сработал. А без Путина проводить парад не комильфо. Поэтому решили изобрести “уважительную причину” и отменить весь этот “пир-духа”», - предполагает Альфдер Кох.

Публицист также высказал уверенность, что в спектакль с «атакой дронов на Кремль» никто не поверил.

«Все все поняли прекрасно. Стыдобища. Но кремлевским не впервой за Путина краснеть перед всем миром. Они люди привычные. Стыд глаза не ест. К тому же им за это Путин неплохо платит», - пояснил Кох.

Добавим, что эксперты американского Института изучения войны также сошлись во мнении, что атака на кремль была инсценирована самой россией.

Таким образом россия хочет донести информацию о войне до своей внутренней аудитории и создать условия для более широкой мобилизации общества, считают аналитики.

В Сети также продолжают обсуждать кадры "атаки" на Кремль, на которых, в частности, видно, что на куполе перед взрывом находились люди. Предположительно, пожарные.

"На купол ранее условленного времени полезли пожарные в специальных костюмах, чтобы предотвратить возможное возгорание крыши от "хлопка". Они даже не испугались БПЛА и не дрогнули от "хлопка"! ФСБешний спектакль", - комментируют кадры пользователи Twitter.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай унизил Путина на глазах у всего мира.

Также сообщалось о новой "бавовне" в россии.