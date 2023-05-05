Китай проголосовал за резолюцию Генассамблеи ООН, которая содержит жесткие формулировки по России из-за вторжения в Украину. Ранее Китай обычно удерживался при голосовании за подобные резолюции.

Дипломат, эксперт-международник Руслан Осипенко считает, что на это есть несколько причин.

"На самом деле очень интересное голосование. Это созданный прецедент в первую очередь, когда Китай объявил, что будут распространять и углублять стратегические отношения с Россией, а фактически проголосовал против нее".

Я думаю, здесь есть несколько причин. Первая – недовольство Китая политикой россии. С одной стороны они требуют поддержки Китая, с другой – пытаются действовать, как будто все еще самостоятельное суверенное государство. К примеру, ядерное оружие - фактически россия сломала игру Китая. Китайцы создавали элемент давления на США для того, чтобы те вывели ядерное оружие из Европы. А россия вопреки этим планам заявила о размещении своего оружия в Белоруссии.

Второй момент: Си Цзиньпин из-за этого голосования демонстрирует пути недовольства тем, что не решен ряд других вопросов. Например, когда в Центрально Африканской Республике было совершено нападение на китайских рабочих (погибло 9). Это действия ЧИК "Вагнер", разгромившей там золотой рудник, открытый в марте.

Фактически создан прецедент давления на россия со стороны Китая", - считает Руслан Осипенко.

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