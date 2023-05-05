Если ВСУ выйдет на побережье Азовского моря, причем не важно где, то сухопутного корридора у россиян в Крым больше не будет.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Сегодня в Крыму особо и нет российских войск. Может есть от силы 2-3 десятка тысяч. Даже если взглянуть на базу хранения в Джанкое - последний снимок спутника говорит о том, что ни одной "железки" не осталось на хранении. Они поставили их в оборону или отправили на фронт.

Если мы выходим на азовское побережье, причем не важно где, то сухопутного корридора у россиян в Крым больше нет. Остается только нарушить целостность крымского моста.

Они предусматривают такой вариант и уже вытащили семь паромов для срочного ремонта. И будут восстанавливать паромную переправу. Оккупанты частично восстановили ее после первого удара по мосту для перевоза автобусов и фур. Легковые авто ехали через мост. Сейчас они заканчивают ремонтировать ж/д пролет и дать нагрузку мосту, но может опять что-то прилететь", - говорит Олег Жданов.

Напомним, как военный маневр ВСУ может повлиять на ситуацию на фронте.

Как Politeka сообщала, в Украину прибыло мощное оружие, которым вооружили морских пехотинцев.

Также Politeka писала, что армии рф поставили три задачи на фронте, чтобы создать проблемы ВСУ.

Источник: UkrLifeTV