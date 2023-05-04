Жители российского города Омск поделились снимками своего города, шокировав не только украинцев, но и своих соотечественников.

В итоге в комментариях к снимкам, некоторые россияне предположили, что на снимках пылающий и разбомленный Бахмут.

«Пока не почитала описание, думала, что это Бахмут или Марьинка»,

«Это Бахмут?».

Другие же пользователи соцсетей с сарказмом поинтересовались у россиян, кто же так «разбомбил» их Омск.

«Где вы были, россияне, когда Омск бомбили?»,

«Так вас и бомбить не надо»,

«Девять лет бамбили Омск»,

«Величие, духовность и скрепность», «И это еще центр, элитный район»,

«Деды так жили, они живут и детям оставят»,

«Наш разбомбленный Мариуполь выглядит лучше», - комментируют пользователи снимки Омска, которые также появились в телеграм-канале "Боже, яке кончене"

Тем временем стали известны подробности взрыва в оккупированном Мариуполе.

«Азовсталь. Разминирование. Четыре русско-донецких сапера в больнице. Два тяжелых и при недостатке банка крови кандидаты на вступление в хор кобзона. Хорошо. Мариуполь продолжает мстить на Азов-Стали», - сообщил советник законного мэра Мариуполя.

Добавим, что ни на один миг не прекращается битва за Бахмут. По словам одного из бойцов, воюющего на Бахмутском направлении, «рубка идет за Медицинский Колледж и Новую Почту!»

«Работаем в районе Индустриального Колледжа, выбиваем крыс! На всех других позициях – без изменений! Корсунского – без изменений! Держим оборону!», - сообщает защитник в своем телеграм-канале «Бахмутский».

Напомним, минувшей ночью в россии произошла новая "бавовна".

Также сообщалось, что ФСБ эпично опозорилась "покушением" на Путина.

Кроме того, Politeka.net писала, что взрывов в россии будет еще больше, "партизаны" ни при чем.