В итоге в комментариях к снимкам, некоторые россияне предположили, что на снимках пылающий и разбомленный Бахмут.
«Пока не почитала описание, думала, что это Бахмут или Марьинка»,
«Это Бахмут?».
Другие же пользователи соцсетей с сарказмом поинтересовались у россиян, кто же так «разбомбил» их Омск.
«Где вы были, россияне, когда Омск бомбили?»,
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В России новая "бавовна", куда прилетело в этот раз: "Уверенно продвигаемся вглубь"
«Так вас и бомбить не надо»,
«Девять лет бамбили Омск»,
«Величие, духовность и скрепность», «И это еще центр, элитный район»,
«Деды так жили, они живут и детям оставят»,
«Наш разбомбленный Мариуполь выглядит лучше», - комментируют пользователи снимки Омска, которые также появились в телеграм-канале "Боже, яке кончене"
Тем временем стали известны подробности взрыва в оккупированном Мариуполе.
«Азовсталь. Разминирование. Четыре русско-донецких сапера в больнице. Два тяжелых и при недостатке банка крови кандидаты на вступление в хор кобзона. Хорошо. Мариуполь продолжает мстить на Азов-Стали», - сообщил советник законного мэра Мариуполя.
Добавим, что ни на один миг не прекращается битва за Бахмут. По словам одного из бойцов, воюющего на Бахмутском направлении, «рубка идет за Медицинский Колледж и Новую Почту!»
«Работаем в районе Индустриального Колледжа, выбиваем крыс! На всех других позициях – без изменений! Корсунского – без изменений! Держим оборону!», - сообщает защитник в своем телеграм-канале «Бахмутский».
Напомним, минувшей ночью в россии произошла новая "бавовна".
Также сообщалось, что ФСБ эпично опозорилась "покушением" на Путина.
Кроме того, Politeka.net писала, что взрывов в россии будет еще больше, "партизаны" ни при чем.