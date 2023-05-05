На одной из центральных улиц города случилось тяжелое ДТП. В результате сильнейшего удара об дерево транспортное средство разорвало на две части.
Водитель в результате ДТП не выжил.
В местном паблике «Труха Днепр» также появились фото с места автокатастрофы.
Что стало причиной ДТП, а также о ее обстоятельствах пока не сообщается.
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Добавим, ранее сообщалось, что в центре Днепра автомобиль провалился в яму. Выбраться из ловушки удалось только благодаря помощи полицейских и неравнодушных прохожих.
Автомобиль получил повреждения.
Тем временем патрульные Днепропетровской области сообщили, что мотосезон в разгаре, а это значит, что количество катастроф с участием мотоциклов, скутеров и мопедов возрастет.
«Следует помнить, что легкомыслие и пренебрежение ПДД приводит к трагическим последствиям. Только за прошлый год на дорогах области произошло 149 ДТП с травмированными, с участием двухколесного транспорта. В 22 ДТП погибли водители или пассажиры двухколесных…», - сообщили в полиции, призывая водителей придерживаться правил и с уважением относиться к друг другу.
Напомним, что на днях трагедия на дороге произошла в центре Киева. В результате погиб пешеход.
Также сообщалось о трагедии в семье Патрульной полиции Украины - в ДТП погиб патрульный.
Кроме того Politeka.net писала, что 27-летний парень поплатился за свою ошибку жизнью.